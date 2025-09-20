Julia Swarm Syndicate (JSS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0.00107045 Laveste pris $ 0.00000918 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +10.41%

Julia Swarm Syndicate (JSS) sanntidsprisen er $0.00001243. I løpet av de siste 24 timene har JSS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JSS er $ 0.00107045, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000918.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JSS endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +10.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Julia Swarm Syndicate (JSS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.00K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.00K Opplagsforsyning 964.95M Total forsyning 964,948,934.695707

Nåværende markedsverdi på Julia Swarm Syndicate er $ 12.00K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JSS er 964.95M, med en total tilgang på 964948934.695707. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.00K.