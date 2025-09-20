Dagens Julia Swarm Syndicate livepris er 0.00001243 USD. Spor prisoppdateringer for JSS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JSS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Julia Swarm Syndicate livepris er 0.00001243 USD. Spor prisoppdateringer for JSS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JSS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om JSS

JSS Prisinformasjon

JSS teknisk dokument

JSS Offisiell nettside

JSS tokenomics

JSS Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Julia Swarm Syndicate Logo

Julia Swarm Syndicate Pris (JSS)

Ikke oppført

1 JSS til USD livepris:

--
----
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Julia Swarm Syndicate (JSS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:33:56 (UTC+8)

Julia Swarm Syndicate (JSS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00107045
$ 0.00107045$ 0.00107045

$ 0.00000918
$ 0.00000918$ 0.00000918

--

--

+10.41%

+10.41%

Julia Swarm Syndicate (JSS) sanntidsprisen er $0.00001243. I løpet av de siste 24 timene har JSS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JSS er $ 0.00107045, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000918.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JSS endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +10.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Julia Swarm Syndicate (JSS) Markedsinformasjon

$ 12.00K
$ 12.00K$ 12.00K

--
----

$ 12.00K
$ 12.00K$ 12.00K

964.95M
964.95M 964.95M

964,948,934.695707
964,948,934.695707 964,948,934.695707

Nåværende markedsverdi på Julia Swarm Syndicate er $ 12.00K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JSS er 964.95M, med en total tilgang på 964948934.695707. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.00K.

Julia Swarm Syndicate (JSS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Julia Swarm Syndicate til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Julia Swarm Syndicate til USD ble $ +0.0000033429.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Julia Swarm Syndicate til USD ble $ +0.0000002314.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Julia Swarm Syndicate til USD ble $ +0.00000265112844491138.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0000033429+26.89%
60 dager$ +0.0000002314+1.86%
90 dager$ +0.00000265112844491138+27.11%

Hva er Julia Swarm Syndicate (JSS)

Julia Swarm Syndicate (JSS) is a next-generation crypto trading platform built on the Julia programming language and focused on the Solana blockchain. It uses swarm intelligence, where a decentralized group of AI agents work together—like a colony of ants or a flock of birds—to analyze data, predict market trends, and make smart trading decisions. Each agent has its own strategy. For example, the Technical Analyst uses indicators like RSI and Bollinger Bands, the Degen Trader chases fast-moving DeFi trends, and the Market Insight Trader looks at big-picture data like liquidity and market cap. These agents learn from their past performance and adjust their strategies using Julia’s machine learning tools. JSS pulls real-time market data from sources like DEXScreener and GeckoTerminal. Agents communicate and reach a group decision—buy, sell, or hold—based on majority sentiment, ensuring that the system adapts to changing conditions. The goal of JSS is to make advanced trading tools available to everyone, not just institutional investors. By combining the strengths of many agents, it gives users a clearer, more informed view of the crypto market. In the future, JSS may expand to other blockchains and allow the community to help build and improve agents through an open-source framework.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Julia Swarm Syndicate (JSS) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Julia Swarm Syndicate Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Julia Swarm Syndicate (JSS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Julia Swarm Syndicate (JSS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Julia Swarm Syndicate.

Sjekk Julia Swarm Syndicateprisprognosen nå!

JSS til lokale valutaer

Julia Swarm Syndicate (JSS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Julia Swarm Syndicate (JSS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om JSS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Julia Swarm Syndicate (JSS)

Hvor mye er Julia Swarm Syndicate (JSS) verdt i dag?
Live JSS prisen i USD er 0.00001243 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende JSS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på JSS til USD er $ 0.00001243. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Julia Swarm Syndicate?
Markedsverdien for JSS er $ 12.00K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av JSS?
Den sirkulerende forsyningen av JSS er 964.95M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forJSS ?
JSS oppnådde en ATH-pris på 0.00107045 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på JSS?
JSS så en ATL-pris på 0.00000918 USD.
Hva er handelsvolumet til JSS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for JSS er -- USD.
Vil JSS gå høyere i år?
JSS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut JSS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:33:56 (UTC+8)

Julia Swarm Syndicate (JSS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.