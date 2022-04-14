Juice Finance (JUICE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Juice Finance (JUICE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Juice Finance (JUICE) Informasjon Juice Finance, is a leading disruptive Cross-Margin DeFi protocol built on the Blast L2. At its core, Juice innovates with cross-margin lending features, integrating seamlessly with Blast’s unique rebasing tokens and ecosystem ethos. Our platform is designed to empower users with composable leverage, enabling them to maximize their yield and point farming activities within the Blast ecosystem. Offisiell nettside: https://www.juice.finance/ Teknisk dokument: https://juice-finance.gitbook.io/juice-finance Kjøp JUICE nå!

Juice Finance (JUICE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Juice Finance (JUICE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 246.01K $ 246.01K $ 246.01K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 816.03M $ 816.03M $ 816.03M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 301.48K $ 301.48K $ 301.48K All-time high: $ 0.188085 $ 0.188085 $ 0.188085 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00030159 $ 0.00030159 $ 0.00030159 Lær mer om Juice Finance (JUICE) pris

Juice Finance (JUICE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Juice Finance (JUICE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet JUICE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange JUICE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår JUICEs tokenomics, kan du utforske JUICE tokenets livepris!

JUICE prisforutsigelse Vil du vite hvor JUICE kan være på vei? Vår JUICE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se JUICE tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!