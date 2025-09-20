Dagens Juice Finance livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for JUICE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JUICE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Juice Finance livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for JUICE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JUICE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 JUICE til USD livepris:

$0.0003225
$0.0003225$0.0003225
-0.40%1D
Juice Finance (JUICE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:22:18 (UTC+8)

Juice Finance (JUICE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.188085
$ 0.188085$ 0.188085

$ 0
$ 0$ 0

-0.03%

-0.48%

-5.24%

-5.24%

Juice Finance (JUICE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har JUICE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JUICE er $ 0.188085, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JUICE endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, -0.48% over 24 timer og -5.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Juice Finance (JUICE) Markedsinformasjon

$ 263.17K
$ 263.17K$ 263.17K

--
----

$ 322.50K
$ 322.50K$ 322.50K

816.03M
816.03M 816.03M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Juice Finance er $ 263.17K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JUICE er 816.03M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 322.50K.

Juice Finance (JUICE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Juice Finance til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Juice Finance til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Juice Finance til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Juice Finance til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.48%
30 dager$ 0-18.02%
60 dager$ 0-7.29%
90 dager$ 0--

Hva er Juice Finance (JUICE)

Juice Finance, is a leading disruptive Cross-Margin DeFi protocol built on the Blast L2. At its core, Juice innovates with cross-margin lending features, integrating seamlessly with Blast’s unique rebasing tokens and ecosystem ethos. Our platform is designed to empower users with composable leverage, enabling them to maximize their yield and point farming activities within the Blast ecosystem.

Juice Finance (JUICE) Ressurs

Juice Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Juice Finance (JUICE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Juice Finance (JUICE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Juice Finance.

Sjekk Juice Financeprisprognosen nå!

JUICE til lokale valutaer

Juice Finance (JUICE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Juice Finance (JUICE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om JUICE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Juice Finance (JUICE)

Hvor mye er Juice Finance (JUICE) verdt i dag?
Live JUICE prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende JUICE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på JUICE til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Juice Finance?
Markedsverdien for JUICE er $ 263.17K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av JUICE?
Den sirkulerende forsyningen av JUICE er 816.03M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forJUICE ?
JUICE oppnådde en ATH-pris på 0.188085 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på JUICE?
JUICE så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til JUICE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for JUICE er -- USD.
Vil JUICE gå høyere i år?
JUICE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut JUICE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:22:18 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.