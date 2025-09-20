Juice Finance (JUICE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.188085$ 0.188085 $ 0.188085 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.03% Prisendring (1D) -0.48% Prisendring (7D) -5.24% Prisendring (7D) -5.24%

Juice Finance (JUICE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har JUICE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JUICE er $ 0.188085, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JUICE endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, -0.48% over 24 timer og -5.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Juice Finance (JUICE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 263.17K$ 263.17K $ 263.17K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 322.50K$ 322.50K $ 322.50K Opplagsforsyning 816.03M 816.03M 816.03M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Juice Finance er $ 263.17K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JUICE er 816.03M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 322.50K.