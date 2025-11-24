Judge MENTAL pris i dag

Sanntids Judge MENTAL (MENTAL) pris i dag er $ 0.00000576, med en 0.19% endring de siste 24 timene. Nåværende MENTAL til USD konverteringssats er $ 0.00000576 per MENTAL.

Judge MENTAL rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 5,755.73, med en sirkulerende forsyning på 999.99M MENTAL. I løpet av de siste 24 timene MENTAL har den blitt handlet mellom $ 0.00000561(laveste) og $ 0.00000583 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00023026, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000543.

Kortsiktig har MENTAL beveget seg +0.09% i løpet av den siste timen og +1.87% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Judge MENTAL (MENTAL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.76K$ 5.76K $ 5.76K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.76K$ 5.76K $ 5.76K Opplagsforsyning 999.99M 999.99M 999.99M Total forsyning 999,985,128.8975167 999,985,128.8975167 999,985,128.8975167

