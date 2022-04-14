JUAN (JUAN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i JUAN (JUAN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

JUAN (JUAN) Informasjon JUAN is a community-driven token centered around a fictional character named Juan and his highly memeable likeness. The project aims to share humor and good vibes through this character and through its online meme generator, which lets community members easily create, vote on, and share memes created by them or by other community members. By making creation and sharing of funny content as easy as possible, JUAN aims to be the "Number Juan Meme" on the internet.

JUAN (JUAN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for JUAN (JUAN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 41.55K $ 41.55K $ 41.55K Total forsyning: $ 1.06B $ 1.06B $ 1.06B Sirkulerende forsyning: $ 995.22M $ 995.22M $ 995.22M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 44.24K $ 44.24K $ 44.24K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om JUAN (JUAN) pris

JUAN (JUAN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak JUAN (JUAN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet JUAN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange JUAN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår JUANs tokenomics, kan du utforske JUAN tokenets livepris!

