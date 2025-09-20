JUAN (JUAN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) -3.13% Prisendring (7D) -25.59% Prisendring (7D) -25.59%

JUAN (JUAN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har JUAN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JUAN er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JUAN endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -3.13% over 24 timer og -25.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

JUAN (JUAN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 42.25K$ 42.25K $ 42.25K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 44.99K$ 44.99K $ 44.99K Opplagsforsyning 995.22M 995.22M 995.22M Total forsyning 1,059,678,562.882735 1,059,678,562.882735 1,059,678,562.882735

Nåværende markedsverdi på JUAN er $ 42.25K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JUAN er 995.22M, med en total tilgang på 1059678562.882735. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 44.99K.