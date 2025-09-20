ju rugan (JU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0.00525852 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) -2.20% Prisendring (7D) +14.41%

ju rugan (JU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har JU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JU er $ 0.00525852, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JU endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -2.20% over 24 timer og +14.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ju rugan (JU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.77K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.77K Opplagsforsyning 998.53M Total forsyning 998,528,215.0580136

Nåværende markedsverdi på ju rugan er $ 13.77K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JU er 998.53M, med en total tilgang på 998528215.0580136. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.77K.