JPY Coin v1 (JPYC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00874003 $ 0.00874003 $ 0.00874003 24 timer lav $ 0.00912782 $ 0.00912782 $ 0.00912782 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00874003$ 0.00874003 $ 0.00874003 24 timer høy $ 0.00912782$ 0.00912782 $ 0.00912782 All Time High $ 0.01167001$ 0.01167001 $ 0.01167001 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.13% Prisendring (1D) +3.71% Prisendring (7D) +3.00% Prisendring (7D) +3.00%

JPY Coin v1 (JPYC) sanntidsprisen er $0.00908482. I løpet av de siste 24 timene har JPYC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00874003 og et toppnivå på $ 0.00912782, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JPYC er $ 0.01167001, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JPYC endret seg med -0.13% i løpet av den siste timen, +3.71% over 24 timer og +3.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

JPY Coin v1 (JPYC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 128.70$ 128.70 $ 128.70 Fullt utvannet markedsverdi $ 3.63M$ 3.63M $ 3.63M Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Nåværende markedsverdi på JPY Coin v1 er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 128.70. Den sirkulerende forsyningen på JPYC er 0.00, med en total tilgang på 400000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.63M.