JPOW AI (JPOW) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i JPOW AI (JPOW), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

JPOW AI (JPOW) Informasjon

JPOW - An AI Agent designed for DeFi protocol management, responsible for executing critical functions for stablecoin issuance and money market. The AI Agent will actively manage LTV, interest rates, liquidations and LP.

The purpose of JPOW is to act as an AI Agent designed for decentralized finance (DeFi) protocol management. Its primary goal is to autonomously and efficiently manage critical aspects of a stablecoin issuance system and a money market platform

Offisiell nettside:
https://www.jpow.ai/

JPOW AI (JPOW) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for JPOW AI (JPOW), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 105.64K
Total forsyning:
$ 999.93M
Sirkulerende forsyning:
$ 999.93M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 105.64K
All-time high:
$ 0.00261661
All-Time Low:
$ 0
Nåværende pris:
$ 0.0001058
JPOW AI (JPOW) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak JPOW AI (JPOW) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet JPOW tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange JPOW tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår JPOWs tokenomics, kan du utforske JPOW tokenets livepris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.