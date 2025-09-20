JPool Staked SOL (JSOL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 306.27 $ 306.27 $ 306.27 24 timer lav $ 314.83 $ 314.83 $ 314.83 24 timer høy 24 timer lav $ 306.27$ 306.27 $ 306.27 24 timer høy $ 314.83$ 314.83 $ 314.83 All Time High $ 652.43$ 652.43 $ 652.43 Laveste pris $ 8.73$ 8.73 $ 8.73 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) -2.48% Prisendring (7D) -1.92% Prisendring (7D) -1.92%

JPool Staked SOL (JSOL) sanntidsprisen er $306.27. I løpet av de siste 24 timene har JSOL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 306.27 og et toppnivå på $ 314.83, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JSOL er $ 652.43, mens den rekordlave prisen er $ 8.73.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JSOL endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -2.48% over 24 timer og -1.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

JPool Staked SOL (JSOL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 286.53$ 286.53 $ 286.53 Fullt utvannet markedsverdi $ 153.13B$ 153.13B $ 153.13B Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på JPool Staked SOL er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 286.53. Den sirkulerende forsyningen på JSOL er 0.00, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 153.13B.