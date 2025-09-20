Dagens JPool Staked SOL livepris er 306.27 USD. Spor prisoppdateringer for JSOL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JSOL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens JPool Staked SOL livepris er 306.27 USD. Spor prisoppdateringer for JSOL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JSOL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$306.27
$306.27$306.27
-2.40%1D
USD
JPool Staked SOL (JSOL) Live prisdiagram
JPool Staked SOL (JSOL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 306.27
$ 306.27$ 306.27
24 timer lav
$ 314.83
$ 314.83$ 314.83
24 timer høy

$ 306.27
$ 306.27$ 306.27

$ 314.83
$ 314.83$ 314.83

$ 652.43
$ 652.43$ 652.43

$ 8.73
$ 8.73$ 8.73

-0.01%

-2.48%

-1.92%

-1.92%

JPool Staked SOL (JSOL) sanntidsprisen er $306.27. I løpet av de siste 24 timene har JSOL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 306.27 og et toppnivå på $ 314.83, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JSOL er $ 652.43, mens den rekordlave prisen er $ 8.73.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JSOL endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -2.48% over 24 timer og -1.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

JPool Staked SOL (JSOL) Markedsinformasjon

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 286.53
$ 286.53$ 286.53

$ 153.13B
$ 153.13B$ 153.13B

0.00
0.00 0.00

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på JPool Staked SOL er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 286.53. Den sirkulerende forsyningen på JSOL er 0.00, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 153.13B.

JPool Staked SOL (JSOL) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på JPool Staked SOL til USD ble $ -7.8107918610513.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på JPool Staked SOL til USD ble $ +85.5232635780.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på JPool Staked SOL til USD ble $ +55.3957286940.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på JPool Staked SOL til USD ble $ +140.896553958988.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -7.8107918610513-2.48%
30 dager$ +85.5232635780+27.92%
60 dager$ +55.3957286940+18.09%
90 dager$ +140.896553958988+85.20%

Hva er JPool Staked SOL (JSOL)

JSOL is a Solana Stake Pool token issued by JPool. It represents the holder's share of the total staked funds in the pool.

JPool Staked SOL (JSOL) Ressurs

Offisiell nettside

JPool Staked SOL Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil JPool Staked SOL (JSOL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine JPool Staked SOL (JSOL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for JPool Staked SOL.

Sjekk JPool Staked SOLprisprognosen nå!

JSOL til lokale valutaer

JPool Staked SOL (JSOL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak JPool Staked SOL (JSOL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om JSOL tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om JPool Staked SOL (JSOL)

Hvor mye er JPool Staked SOL (JSOL) verdt i dag?
Live JSOL prisen i USD er 306.27 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende JSOL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på JSOL til USD er $ 306.27. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for JPool Staked SOL?
Markedsverdien for JSOL er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av JSOL?
Den sirkulerende forsyningen av JSOL er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forJSOL ?
JSOL oppnådde en ATH-pris på 652.43 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på JSOL?
JSOL så en ATL-pris på 8.73 USD.
Hva er handelsvolumet til JSOL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for JSOL er $ 286.53 USD.
Vil JSOL gå høyere i år?
JSOL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut JSOL prisprognosen for en mer grundig analyse.
