JPG (JPG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00353295 $ 0.00353295 $ 0.00353295 24 timer lav $ 0.00365094 $ 0.00365094 $ 0.00365094 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00353295$ 0.00353295 $ 0.00353295 24 timer høy $ 0.00365094$ 0.00365094 $ 0.00365094 All Time High $ 0.307591$ 0.307591 $ 0.307591 Laveste pris $ 0.00221408$ 0.00221408 $ 0.00221408 Prisendring (1H) -0.78% Prisendring (1D) -0.74% Prisendring (7D) -1.45% Prisendring (7D) -1.45%

JPG (JPG) sanntidsprisen er $0.00357919. I løpet av de siste 24 timene har JPG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00353295 og et toppnivå på $ 0.00365094, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JPG er $ 0.307591, mens den rekordlave prisen er $ 0.00221408.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JPG endret seg med -0.78% i løpet av den siste timen, -0.74% over 24 timer og -1.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

JPG (JPG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 6.02K$ 6.02K $ 6.02K Fullt utvannet markedsverdi $ 3.58M$ 3.58M $ 3.58M Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på JPG er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 6.02K. Den sirkulerende forsyningen på JPG er 0.00, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.58M.