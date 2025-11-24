Joyless Boy pris i dag

Sanntids Joyless Boy (JOBOY) pris i dag er $ 0.00000513, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende JOBOY til USD konverteringssats er $ 0.00000513 per JOBOY.

Joyless Boy rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 5,125.93, med en sirkulerende forsyning på 999.06M JOBOY. I løpet av de siste 24 timene JOBOY har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00306979, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000468.

Kortsiktig har JOBOY beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Joyless Boy (JOBOY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.13K$ 5.13K $ 5.13K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.13K$ 5.13K $ 5.13K Opplagsforsyning 999.06M 999.06M 999.06M Total forsyning 999,063,702.336779 999,063,702.336779 999,063,702.336779

Nåværende markedsverdi på Joyless Boy er $ 5.13K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JOBOY er 999.06M, med en total tilgang på 999063702.336779. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.13K.