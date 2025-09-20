JovJou (JOVJOU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00309694 24 timer lav $ 0.00313074 24 timer høy All Time High $ 0.098962 Laveste pris $ 0.00182901 Prisendring (1H) +0.04% Prisendring (1D) -0.41% Prisendring (7D) -0.60%

JovJou (JOVJOU) sanntidsprisen er $0.00311767. I løpet av de siste 24 timene har JOVJOU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00309694 og et toppnivå på $ 0.00313074, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JOVJOU er $ 0.098962, mens den rekordlave prisen er $ 0.00182901.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JOVJOU endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, -0.41% over 24 timer og -0.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

JovJou (JOVJOU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00 Volum (24 timer) $ 5.57K Fullt utvannet markedsverdi $ 3.12M Opplagsforsyning 0.00 Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på JovJou er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 5.57K. Den sirkulerende forsyningen på JOVJOU er 0.00, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.12M.