Joule (JOULE) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Joule (JOULE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

Joule (JOULE) Informasjon

Kinetic is a lending protocol built on the Flare Network, harnessing the network's unique features in FTSO (Flare Time Series Oracle) and FAssets technology.

With Flare's FTSO and FAssets, Kinetic offers users a unique opportunity to leverage the value of their non-native assets like BTC, DOGE, and XRP in a decentralized and secure manner. The FTSO ensures accurate and decentralized price feeds, while FAssets enable the representation of non-native tokens on the Flare Network, thus broadening the scope of assets available for lending and borrowing.

Offisiell nettside:
https://kinetic.market
Teknisk dokument:
https://docs.kinetic.market/

Joule (JOULE) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Joule (JOULE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 3.33M
$ 3.33M
Total forsyning:
$ 747.34M
$ 747.34M
Sirkulerende forsyning:
$ 741.18M
$ 741.18M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 3.36M
$ 3.36M
All-time high:
$ 0.067035
$ 0.067035
All-Time Low:
$ 0.00359939
$ 0.00359939
Nåværende pris:
$ 0.00448822
$ 0.00448822

Joule (JOULE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Joule (JOULE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet JOULE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange JOULE tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår JOULEs tokenomics, kan du utforske JOULE tokenets livepris!

JOULE prisforutsigelse

Vil du vite hvor JOULE kan være på vei? Vår JOULE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.