Joule (JOULE) Informasjon Kinetic is a lending protocol built on the Flare Network, harnessing the network's unique features in FTSO (Flare Time Series Oracle) and FAssets technology. With Flare's FTSO and FAssets, Kinetic offers users a unique opportunity to leverage the value of their non-native assets like BTC, DOGE, and XRP in a decentralized and secure manner. The FTSO ensures accurate and decentralized price feeds, while FAssets enable the representation of non-native tokens on the Flare Network, thus broadening the scope of assets available for lending and borrowing. Offisiell nettside: https://kinetic.market Teknisk dokument: https://docs.kinetic.market/ Kjøp JOULE nå!

Joule (JOULE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Joule (JOULE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.33M $ 3.33M $ 3.33M Total forsyning: $ 747.34M $ 747.34M $ 747.34M Sirkulerende forsyning: $ 741.18M $ 741.18M $ 741.18M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.36M $ 3.36M $ 3.36M All-time high: $ 0.067035 $ 0.067035 $ 0.067035 All-Time Low: $ 0.00359939 $ 0.00359939 $ 0.00359939 Nåværende pris: $ 0.00448822 $ 0.00448822 $ 0.00448822 Lær mer om Joule (JOULE) pris

Joule (JOULE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Joule (JOULE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet JOULE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange JOULE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår JOULEs tokenomics, kan du utforske JOULE tokenets livepris!

JOULE prisforutsigelse Vil du vite hvor JOULE kan være på vei? Vår JOULE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se JOULE tokenets prisforutsigelse nå!

