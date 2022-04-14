Joss Money (JMONEY) tokenomics
Joss Money (JMONEY) Informasjon
Joss Money, also known as ghost money or spirit money, is a traditional offering used in Chinese and other Chinese-influenced societies for ancestor and spirit worship. Typically burned during important festivals like Qingming Festival and the Ghost Festival, or during family worship rituals, it signifies respect and remembrance for ancestors. Burning joss paper is believed to transform the paper money or other forms of wealth into currency that spirits can use in the afterlife, thus ensuring the safety and prosperity of the living family members.
Joss Money (JMONEY) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Joss Money (JMONEY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Joss Money (JMONEY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Joss Money (JMONEY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet JMONEY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange JMONEY tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår JMONEYs tokenomics, kan du utforske JMONEY tokenets livepris!
