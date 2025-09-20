Dagens Joss Money livepris er 0.00267699 USD. Spor prisoppdateringer for JMONEY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JMONEY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Joss Money livepris er 0.00267699 USD. Spor prisoppdateringer for JMONEY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JMONEY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Joss Money Pris (JMONEY)

1 JMONEY til USD livepris:

$0.00265701
$0.00265701
-3.10%1D
Joss Money (JMONEY) Live prisdiagram
Joss Money (JMONEY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00264075
24 timer lav
$ 0.00278356
24 timer høy

$ 0.00264075
$ 0.00278356
$ 0.00820821
$ 0.00135707
-0.11%

-2.33%

-7.65%

-7.65%

Joss Money (JMONEY) sanntidsprisen er $0.00267699. I løpet av de siste 24 timene har JMONEY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00264075 og et toppnivå på $ 0.00278356, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JMONEY er $ 0.00820821, mens den rekordlave prisen er $ 0.00135707.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JMONEY endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, -2.33% over 24 timer og -7.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Joss Money (JMONEY) Markedsinformasjon

$ 2.67M
--
$ 2.67M
998.60M
998,601,818.227706
Nåværende markedsverdi på Joss Money er $ 2.67M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JMONEY er 998.60M, med en total tilgang på 998601818.227706. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.67M.

Joss Money (JMONEY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Joss Money til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Joss Money til USD ble $ -0.0004206258.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Joss Money til USD ble $ +0.0002022886.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Joss Money til USD ble $ +0.000812313669697139.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.33%
30 dager$ -0.0004206258-15.71%
60 dager$ +0.0002022886+7.56%
90 dager$ +0.000812313669697139+43.56%

Hva er Joss Money (JMONEY)

Joss Money, also known as ghost money or spirit money, is a traditional offering used in Chinese and other Chinese-influenced societies for ancestor and spirit worship. Typically burned during important festivals like Qingming Festival and the Ghost Festival, or during family worship rituals, it signifies respect and remembrance for ancestors. Burning joss paper is believed to transform the paper money or other forms of wealth into currency that spirits can use in the afterlife, thus ensuring the safety and prosperity of the living family members.

Joss Money (JMONEY) Ressurs

Joss Money Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Joss Money (JMONEY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Joss Money (JMONEY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Joss Money.

JMONEY til lokale valutaer

Joss Money (JMONEY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Joss Money (JMONEY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om JMONEY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Joss Money (JMONEY)

Hvor mye er Joss Money (JMONEY) verdt i dag?
Live JMONEY prisen i USD er 0.00267699 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende JMONEY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på JMONEY til USD er $ 0.00267699. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Joss Money?
Markedsverdien for JMONEY er $ 2.67M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av JMONEY?
Den sirkulerende forsyningen av JMONEY er 998.60M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forJMONEY ?
JMONEY oppnådde en ATH-pris på 0.00820821 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på JMONEY?
JMONEY så en ATL-pris på 0.00135707 USD.
Hva er handelsvolumet til JMONEY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for JMONEY er -- USD.
Vil JMONEY gå høyere i år?
JMONEY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut JMONEY prisprognosen for en mer grundig analyse.
