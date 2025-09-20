Joss Money (JMONEY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00264075 24 timer høy $ 0.00278356 All Time High $ 0.00820821 Laveste pris $ 0.00135707 Prisendring (1H) -0.11% Prisendring (1D) -2.33% Prisendring (7D) -7.65%

Joss Money (JMONEY) sanntidsprisen er $0.00267699. I løpet av de siste 24 timene har JMONEY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00264075 og et toppnivå på $ 0.00278356, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JMONEY er $ 0.00820821, mens den rekordlave prisen er $ 0.00135707.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JMONEY endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, -2.33% over 24 timer og -7.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Joss Money (JMONEY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.67M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.67M Opplagsforsyning 998.60M Total forsyning 998,601,818.227706

Nåværende markedsverdi på Joss Money er $ 2.67M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JMONEY er 998.60M, med en total tilgang på 998601818.227706. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.67M.