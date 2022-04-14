Jose (JOSE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Jose (JOSE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Jose (JOSE) Informasjon Jose Coin stands out as a distinctive meme coin by eschewing the common, unsustainable model of multi-trillion and billion token supplies that many others adopt. Instead, it was carefully designed with the achievable ambition of reaching a value of $1 and potentially surpassing it. JOSE sets itself apart with a strictly limited total supply of only 21 million tokens. This deliberate limitation not only fosters scarcity but also significantly enhances the potential for value growth. This strategic approach aims to create a more sustainable and investor-friendly environment. Offisiell nettside: https://www.josecoin.fun Kjøp JOSE nå!

Jose (JOSE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Jose (JOSE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 21.25K $ 21.25K $ 21.25K Total forsyning: $ 10.40M $ 10.40M $ 10.40M Sirkulerende forsyning: $ 9.90M $ 9.90M $ 9.90M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 22.33K $ 22.33K $ 22.33K All-time high: $ 0.066179 $ 0.066179 $ 0.066179 All-Time Low: $ 0.00111638 $ 0.00111638 $ 0.00111638 Nåværende pris: $ 0.0021473 $ 0.0021473 $ 0.0021473 Lær mer om Jose (JOSE) pris

Jose (JOSE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Jose (JOSE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet JOSE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange JOSE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår JOSEs tokenomics, kan du utforske JOSE tokenets livepris!

JOSE prisforutsigelse Vil du vite hvor JOSE kan være på vei? Vår JOSE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se JOSE tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!