Jose (JOSE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0021473 $ 0.0021473 $ 0.0021473 24 timer lav $ 0.0021473 $ 0.0021473 $ 0.0021473 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0021473$ 0.0021473 $ 0.0021473 24 timer høy $ 0.0021473$ 0.0021473 $ 0.0021473 All Time High $ 0.066179$ 0.066179 $ 0.066179 Laveste pris $ 0.00111638$ 0.00111638 $ 0.00111638 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) 0.00% Prisendring (7D) +24.91% Prisendring (7D) +24.91%

Jose (JOSE) sanntidsprisen er $0.0021473. I løpet av de siste 24 timene har JOSE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0021473 og et toppnivå på $ 0.0021473, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JOSE er $ 0.066179, mens den rekordlave prisen er $ 0.00111638.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JOSE endret seg med -- i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +24.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Jose (JOSE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 21.25K$ 21.25K $ 21.25K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 22.33K$ 22.33K $ 22.33K Opplagsforsyning 9.90M 9.90M 9.90M Total forsyning 10,397,321.597328 10,397,321.597328 10,397,321.597328

Nåværende markedsverdi på Jose er $ 21.25K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JOSE er 9.90M, med en total tilgang på 10397321.597328. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 22.33K.