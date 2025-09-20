Jorkin (JORKIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00796273 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.59% Prisendring (1D) -5.37% Prisendring (7D) -9.55%

Jorkin (JORKIN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har JORKIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JORKIN er $ 0.00796273, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JORKIN endret seg med -0.59% i løpet av den siste timen, -5.37% over 24 timer og -9.55% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Jorkin (JORKIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 90.21K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 90.21K Opplagsforsyning 999.72M Total forsyning 999,718,915.729928

Nåværende markedsverdi på Jorkin er $ 90.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JORKIN er 999.72M, med en total tilgang på 999718915.729928. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 90.21K.