JORAM POOWEL (POOWEL) Informasjon joram poowel mek econumi gret agen. poowel kel stonks nd mek crepto pemp pemp pemp. mi prent mur moni nd wi go moon tegethe. u es cuming wif us toe da moon? Offisiell nettside: https://pooweltothepeople.com/ Kjøp POOWEL nå!

Markedsverdi: $ 22.27K
Total forsyning: $ 999.68M
Sirkulerende forsyning: $ 999.68M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 22.27K
All-time high: $ 0.01138816
All-Time Low: $ 0.00001286
Nåværende pris: $ 0

JORAM POOWEL (POOWEL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak JORAM POOWEL (POOWEL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet POOWEL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange POOWEL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår POOWELs tokenomics, kan du utforske POOWEL tokenets livepris!

