Jones DAO (JONES) Informasjon Jones DAO is a yield, strategy, and liquidity protocol for options, with vaults that enable 1-click access to institutional-grade options strategies while unlocking liquidity and capital efficiency for DeFi options with yield-bearing options-backed asset tokens. Offisiell nettside: https://jonesdao.io/sale Teknisk dokument: https://docs.jonesdao.io/jones-dao/ Kjøp JONES nå!

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Jones DAO (JONES), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 429.75K Total forsyning: $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 5.19M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 828.13K All-time high: $ 28.39 All-Time Low: $ 0.0479747 Nåværende pris: $ 0.08284

Jones DAO (JONES) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Jones DAO (JONES) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet JONES tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange JONES tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår JONESs tokenomics, kan du utforske JONES tokenets livepris!

