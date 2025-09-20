Dagens Jones DAO livepris er 0.088294 USD. Spor prisoppdateringer for JONES til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JONES pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Jones DAO livepris er 0.088294 USD. Spor prisoppdateringer for JONES til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JONES pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om JONES

JONES Prisinformasjon

JONES teknisk dokument

JONES Offisiell nettside

JONES tokenomics

JONES Prisprognose

Jones DAO Pris (JONES)

Ikke oppført

1 JONES til USD livepris:

$0.088294
$0.088294$0.088294
-1.00%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
Jones DAO (JONES) Live prisdiagram
Jones DAO (JONES) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.087555
$ 0.087555$ 0.087555
24 timer lav
$ 0.089817
$ 0.089817$ 0.089817
24 timer høy

$ 0.087555
$ 0.087555$ 0.087555

$ 0.089817
$ 0.089817$ 0.089817

$ 28.39
$ 28.39$ 28.39

$ 0.0479747
$ 0.0479747$ 0.0479747

+0.30%

-1.20%

-4.91%

-4.91%

Jones DAO (JONES) sanntidsprisen er $0.088294. I løpet av de siste 24 timene har JONES blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.087555 og et toppnivå på $ 0.089817, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JONES er $ 28.39, mens den rekordlave prisen er $ 0.0479747.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JONES endret seg med +0.30% i løpet av den siste timen, -1.20% over 24 timer og -4.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Jones DAO (JONES) Markedsinformasjon

$ 458.20K
$ 458.20K$ 458.20K

--
----

$ 882.94K
$ 882.94K$ 882.94K

5.19M
5.19M 5.19M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Jones DAO er $ 458.20K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JONES er 5.19M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 882.94K.

Jones DAO (JONES) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Jones DAO til USD ble $ -0.00108119308017437.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Jones DAO til USD ble $ -0.0041398407.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Jones DAO til USD ble $ -0.0258544521.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Jones DAO til USD ble $ +0.01123274828540327.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00108119308017437-1.20%
30 dager$ -0.0041398407-4.68%
60 dager$ -0.0258544521-29.28%
90 dager$ +0.01123274828540327+14.58%

Hva er Jones DAO (JONES)

Jones DAO is a yield, strategy, and liquidity protocol for options, with vaults that enable 1-click access to institutional-grade options strategies while unlocking liquidity and capital efficiency for DeFi options with yield-bearing options-backed asset tokens.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Jones DAO (JONES) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Jones DAO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Jones DAO (JONES) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Jones DAO (JONES) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Jones DAO.

Sjekk Jones DAOprisprognosen nå!

JONES til lokale valutaer

Jones DAO (JONES) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Jones DAO (JONES) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om JONES tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Jones DAO (JONES)

Hvor mye er Jones DAO (JONES) verdt i dag?
Live JONES prisen i USD er 0.088294 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende JONES-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på JONES til USD er $ 0.088294. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Jones DAO?
Markedsverdien for JONES er $ 458.20K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av JONES?
Den sirkulerende forsyningen av JONES er 5.19M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forJONES ?
JONES oppnådde en ATH-pris på 28.39 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på JONES?
JONES så en ATL-pris på 0.0479747 USD.
Hva er handelsvolumet til JONES?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for JONES er -- USD.
Vil JONES gå høyere i år?
JONES kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut JONES prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.