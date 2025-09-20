Jones DAO (JONES) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.087555 24 timer høy $ 0.089817 All Time High $ 28.39 Laveste pris $ 0.0479747 Prisendring (1H) +0.30% Prisendring (1D) -1.20% Prisendring (7D) -4.91%

Jones DAO (JONES) sanntidsprisen er $0.088294. I løpet av de siste 24 timene har JONES blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.087555 og et toppnivå på $ 0.089817, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JONES er $ 28.39, mens den rekordlave prisen er $ 0.0479747.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JONES endret seg med +0.30% i løpet av den siste timen, -1.20% over 24 timer og -4.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Jones DAO (JONES) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 458.20K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 882.94K Opplagsforsyning 5.19M Total forsyning 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Jones DAO er $ 458.20K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JONES er 5.19M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 882.94K.