JokInTheBox (JOK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -1.26% Prisendring (7D) -3.92%

JokInTheBox (JOK) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har JOK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JOK er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JOK endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -1.26% over 24 timer og -3.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

JokInTheBox (JOK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 141.01K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 191.20K Opplagsforsyning 573.04B Total forsyning 777,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på JokInTheBox er $ 141.01K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JOK er 573.04B, med en total tilgang på 777000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 191.20K.