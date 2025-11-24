Hva er SUEDE

Johnny Suede (SUEDE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Johnny Suede (SUEDE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Total forsyning: $ 465.16M $ 465.16M $ 465.16M Sirkulerende forsyning: $ 465.16M $ 465.16M $ 465.16M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M All-time high: $ 0.01862118 $ 0.01862118 $ 0.01862118 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00289517 $ 0.00289517 $ 0.00289517 Lær mer om Johnny Suede (SUEDE) pris Kjøp SUEDE nå!

Johnny Suede (SUEDE) Informasjon Offisiell nettside: https://www.suedeai.xyz/ Teknisk dokument: https://suedeai.org/wp-content/uploads/2024/12/Suede-Whitepaper.pdf

Johnny Suede (SUEDE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Johnny Suede (SUEDE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SUEDE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SUEDE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SUEDEs tokenomics, kan du utforske SUEDE tokenets livepris!

