Johnny Suede pris i dag

Sanntids Johnny Suede (SUEDE) pris i dag er $ 0.00289403, med en 1.47% endring de siste 24 timene. Nåværende SUEDE til USD konverteringssats er $ 0.00289403 per SUEDE.

Johnny Suede rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,346,199, med en sirkulerende forsyning på 465.16M SUEDE. I løpet av de siste 24 timene SUEDE har den blitt handlet mellom $ 0.00282586(laveste) og $ 0.00291786 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01862118, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000998.

Kortsiktig har SUEDE beveget seg +0.59% i løpet av den siste timen og -5.87% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Johnny Suede (SUEDE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Opplagsforsyning 465.16M 465.16M 465.16M Total forsyning 465,163,369.981337 465,163,369.981337 465,163,369.981337

