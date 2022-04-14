John McAIfee (MCAIFEE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i John McAIfee (MCAIFEE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

John McAIfee (MCAIFEE) Informasjon John is more alive than ever! The new memecoin on Solana that's here to fulfill the prophecies and shake up the crypto world. Inspired by the enigmatic legacy of John McAfee, JOHN isn't just another token—it's a symbol of rebellion and innovation. Whispers in the crypto community speak of hidden messages and secrets encoded within the blockchain, hinting at McAfee's unfinished business. Backed by ai16z tech, JOHN promises to bring excitement, mystery, and a touch of legend to the Solana ecosystem. Offisiell nettside: https://mcaifee.me/ Kjøp MCAIFEE nå!

Markedsverdi: $ 16.39K
Total forsyning: $ 999.03M
Sirkulerende forsyning: $ 999.03M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 16.39K
All-time high: $ 0.00723635
All-Time Low: $ 0
Nåværende pris: $ 0

John McAIfee (MCAIFEE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak John McAIfee (MCAIFEE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MCAIFEE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MCAIFEE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MCAIFEEs tokenomics, kan du utforske MCAIFEE tokenets livepris!

