Joe Hat pris i dag

Sanntids Joe Hat (HAT) pris i dag er $ 284.53, med en 1.93% endring de siste 24 timene. Nåværende HAT til USD konverteringssats er $ 284.53 per HAT.

Joe Hat rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 41,826, med en sirkulerende forsyning på 147.00 HAT. I løpet av de siste 24 timene HAT har den blitt handlet mellom $ 282.46(laveste) og $ 291.45 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 18,925.4, mens tidenes laveste notering var $ 154.98.

Kortsiktig har HAT beveget seg +0.64% i løpet av den siste timen og -6.35% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Joe Hat (HAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 41.83K$ 41.83K $ 41.83K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 41.83K$ 41.83K $ 41.83K Opplagsforsyning 147.00 147.00 147.00 Total forsyning 147.0 147.0 147.0

Nåværende markedsverdi på Joe Hat er $ 41.83K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HAT er 147.00, med en total tilgang på 147.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 41.83K.