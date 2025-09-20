JOBSEEK ($JOBSEEK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00009576 $ 0.00009576 $ 0.00009576 24 timer lav $ 0.00009728 $ 0.00009728 $ 0.00009728 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00009576$ 0.00009576 $ 0.00009576 24 timer høy $ 0.00009728$ 0.00009728 $ 0.00009728 All Time High $ 0.056118$ 0.056118 $ 0.056118 Laveste pris $ 0.0000711$ 0.0000711 $ 0.0000711 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.05% Prisendring (7D) -10.51% Prisendring (7D) -10.51%

JOBSEEK ($JOBSEEK) sanntidsprisen er $0.00009618. I løpet av de siste 24 timene har $JOBSEEK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00009576 og et toppnivå på $ 0.00009728, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $JOBSEEK er $ 0.056118, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000711.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $JOBSEEK endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.05% over 24 timer og -10.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

JOBSEEK ($JOBSEEK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.61K$ 9.61K $ 9.61K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.61K$ 9.61K $ 9.61K Opplagsforsyning 99.88M 99.88M 99.88M Total forsyning 99,884,688.93863153 99,884,688.93863153 99,884,688.93863153

Nåværende markedsverdi på JOBSEEK er $ 9.61K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $JOBSEEK er 99.88M, med en total tilgang på 99884688.93863153. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.61K.