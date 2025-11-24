JobIess pris i dag

Sanntids JobIess (JOBIESS) pris i dag er $ 0.00055053, med en 7.64% endring de siste 24 timene. Nåværende JOBIESS til USD konverteringssats er $ 0.00055053 per JOBIESS.

JobIess rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 550,535, med en sirkulerende forsyning på 1.00B JOBIESS. I løpet av de siste 24 timene JOBIESS har den blitt handlet mellom $ 0.0005024(laveste) og $ 0.00058688 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01618855, mens tidenes laveste notering var $ 0.00048093.

Kortsiktig har JOBIESS beveget seg +0.78% i løpet av den siste timen og -35.98% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

JobIess (JOBIESS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 550.54K$ 550.54K $ 550.54K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 550.54K$ 550.54K $ 550.54K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på JobIess er $ 550.54K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JOBIESS er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 550.54K.