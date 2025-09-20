Dagens JOBCOIN livepris er 0.00475176 USD. Spor prisoppdateringer for JOBCOIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JOBCOIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens JOBCOIN livepris er 0.00475176 USD. Spor prisoppdateringer for JOBCOIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JOBCOIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

JOBCOIN Pris (JOBCOIN)

1 JOBCOIN til USD livepris:

$0.0047996
-0.70%1D
USD
JOBCOIN (JOBCOIN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:05:37 (UTC+8)

JOBCOIN (JOBCOIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00456687
24 timer lav
$ 0.00483596
24 timer høy

$ 0.00456687
$ 0.00483596
$ 0.01110616
$ 0
+0.07%

-1.74%

+25.64%

+25.64%

JOBCOIN (JOBCOIN) sanntidsprisen er $0.00475176. I løpet av de siste 24 timene har JOBCOIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00456687 og et toppnivå på $ 0.00483596, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JOBCOIN er $ 0.01110616, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JOBCOIN endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, -1.74% over 24 timer og +25.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

JOBCOIN (JOBCOIN) Markedsinformasjon

$ 4.80M
--
$ 4.80M
999.87M
999,873,405.92
Nåværende markedsverdi på JOBCOIN er $ 4.80M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JOBCOIN er 999.87M, med en total tilgang på 999873405.92. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.80M.

JOBCOIN (JOBCOIN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på JOBCOIN til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på JOBCOIN til USD ble $ +0.0018517128.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på JOBCOIN til USD ble $ +0.0103822230.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på JOBCOIN til USD ble $ +0.00434957532011392506.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.74%
30 dager$ +0.0018517128+38.97%
60 dager$ +0.0103822230+218.49%
90 dager$ +0.00434957532011392506+1,081.49%

Hva er JOBCOIN (JOBCOIN)

JobCoin ($JOBCOIN) is a dynamic meme token on the Solana blockchain, centered around the humorous narrative of escaping the 9-5 grind and achieving financial freedom through crypto. It embodies the dream of retiring early with wealth and leisure, resonating with a vibrant, global community of dreamers and meme enthusiasts. The project thrives on its community-driven ethos, where members actively shape its direction through creative input, meme generation, and collaborative initiatives. JobCoin’s endless meme potential, spanning workplace humor, financial independence, and lifestyle aspirations which fuels its engaging presence on platforms like Twitter. A passionate community and a playful yet ambitious vision, JobCoin offers boundless possibilities for growth, entertainment, and connection in the crypto space.

JOBCOIN (JOBCOIN) Ressurs

JOBCOIN Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil JOBCOIN (JOBCOIN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine JOBCOIN (JOBCOIN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for JOBCOIN.

Sjekk JOBCOINprisprognosen nå!

JOBCOIN til lokale valutaer

JOBCOIN (JOBCOIN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak JOBCOIN (JOBCOIN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om JOBCOIN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om JOBCOIN (JOBCOIN)

Hvor mye er JOBCOIN (JOBCOIN) verdt i dag?
Live JOBCOIN prisen i USD er 0.00475176 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende JOBCOIN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på JOBCOIN til USD er $ 0.00475176. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for JOBCOIN?
Markedsverdien for JOBCOIN er $ 4.80M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av JOBCOIN?
Den sirkulerende forsyningen av JOBCOIN er 999.87M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forJOBCOIN ?
JOBCOIN oppnådde en ATH-pris på 0.01110616 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på JOBCOIN?
JOBCOIN så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til JOBCOIN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for JOBCOIN er -- USD.
Vil JOBCOIN gå høyere i år?
JOBCOIN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut JOBCOIN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:05:37 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.