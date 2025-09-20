JOBCOIN (JOBCOIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00456687 24 timer lav $ 0.00483596 24 timer høy All Time High $ 0.01110616 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.07% Prisendring (1D) -1.74% Prisendring (7D) +25.64%

JOBCOIN (JOBCOIN) sanntidsprisen er $0.00475176. I løpet av de siste 24 timene har JOBCOIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00456687 og et toppnivå på $ 0.00483596, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JOBCOIN er $ 0.01110616, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JOBCOIN endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, -1.74% over 24 timer og +25.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

JOBCOIN (JOBCOIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.80M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.80M Opplagsforsyning 999.87M Total forsyning 999,873,405.92

Nåværende markedsverdi på JOBCOIN er $ 4.80M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JOBCOIN er 999.87M, med en total tilgang på 999873405.92. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.80M.