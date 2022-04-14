Jito Staked SOL (JITOSOL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Jito Staked SOL (JITOSOL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Jito Staked SOL (JITOSOL) Informasjon The first liquid staking derivative on Solana to include MEV rewards. Tracks the price of SOL while accruing staking and MEV rewards. Yield is accrued in the price so it will steadily appreciate vs. SOL. Offisiell nettside: https://www.jito.network/ Kjøp JITOSOL nå!

Jito Staked SOL (JITOSOL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Jito Staked SOL (JITOSOL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.38B $ 3.38B $ 3.38B Total forsyning: $ 11.89M $ 11.89M $ 11.89M Sirkulerende forsyning: $ 11.89M $ 11.89M $ 11.89M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.38B $ 3.38B $ 3.38B All-time high: $ 339.52 $ 339.52 $ 339.52 All-Time Low: $ 0.57898 $ 0.57898 $ 0.57898 Nåværende pris: $ 284.33 $ 284.33 $ 284.33 Lær mer om Jito Staked SOL (JITOSOL) pris

Jito Staked SOL (JITOSOL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Jito Staked SOL (JITOSOL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet JITOSOL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange JITOSOL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår JITOSOLs tokenomics, kan du utforske JITOSOL tokenets livepris!

