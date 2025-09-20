Jito Staked SOL (JITOSOL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 290.75 $ 290.75 $ 290.75 24 timer lav $ 304.98 $ 304.98 $ 304.98 24 timer høy 24 timer lav $ 290.75$ 290.75 $ 290.75 24 timer høy $ 304.98$ 304.98 $ 304.98 All Time High $ 339.52$ 339.52 $ 339.52 Laveste pris $ 0.57898$ 0.57898 $ 0.57898 Prisendring (1H) -0.63% Prisendring (1D) -3.86% Prisendring (7D) -1.97% Prisendring (7D) -1.97%

Jito Staked SOL (JITOSOL) sanntidsprisen er $293.19. I løpet av de siste 24 timene har JITOSOL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 290.75 og et toppnivå på $ 304.98, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JITOSOL er $ 339.52, mens den rekordlave prisen er $ 0.57898.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JITOSOL endret seg med -0.63% i løpet av den siste timen, -3.86% over 24 timer og -1.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Jito Staked SOL (JITOSOL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.50B$ 3.50B $ 3.50B Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.50B$ 3.50B $ 3.50B Opplagsforsyning 11.89M 11.89M 11.89M Total forsyning 11,886,438.4980586 11,886,438.4980586 11,886,438.4980586

Nåværende markedsverdi på Jito Staked SOL er $ 3.50B, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JITOSOL er 11.89M, med en total tilgang på 11886438.4980586. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.50B.