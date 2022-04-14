JinPeng (JIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i JinPeng (JIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

JinPeng (JIN) Informasjon JinPeng (JIN) is a Memecoin developed in the Poitifi area with the main purpose of elevating the matter of politics in a funny and amusing way while also trying to mock the wrong politics that always put people's lives and interests at risk. The functionality of the JIN token remains in being a tokenised meme resembling China's president to put the main focus on the wrong politics taken to action by the guy himself! Offisiell nettside: https://www.jinpengsol.com/ Kjøp JIN nå!

JinPeng (JIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for JinPeng (JIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 74.13K $ 74.13K $ 74.13K Total forsyning: $ 852.76M $ 852.76M $ 852.76M Sirkulerende forsyning: $ 852.76M $ 852.76M $ 852.76M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 74.13K $ 74.13K $ 74.13K All-time high: $ 0.00143454 $ 0.00143454 $ 0.00143454 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om JinPeng (JIN) pris

JinPeng (JIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak JinPeng (JIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet JIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange JIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår JINs tokenomics, kan du utforske JIN tokenets livepris!

JIN prisforutsigelse Vil du vite hvor JIN kan være på vei? Vår JIN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se JIN tokenets prisforutsigelse nå!

