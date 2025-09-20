Dagens JinPeng livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for JIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens JinPeng livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for JIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 JIN til USD livepris:

Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
JinPeng (JIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00143454
$ 0.00143454$ 0.00143454

$ 0
$ 0$ 0

-0.36%

-4.47%

-16.02%

-16.02%

JinPeng (JIN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har JIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JIN er $ 0.00143454, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JIN endret seg med -0.36% i løpet av den siste timen, -4.47% over 24 timer og -16.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

JinPeng (JIN) Markedsinformasjon

$ 70.41K
$ 70.41K$ 70.41K

--
----

$ 70.41K
$ 70.41K$ 70.41K

852.76M
852.76M 852.76M

852,755,798.3324387
852,755,798.3324387 852,755,798.3324387

Nåværende markedsverdi på JinPeng er $ 70.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JIN er 852.76M, med en total tilgang på 852755798.3324387. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 70.41K.

JinPeng (JIN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på JinPeng til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på JinPeng til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på JinPeng til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på JinPeng til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-4.47%
30 dager$ 0-46.92%
60 dager$ 0+207.07%
90 dager$ 0--

Hva er JinPeng (JIN)

JinPeng (JIN) is a Memecoin developed in the Poitifi area with the main purpose of elevating the matter of politics in a funny and amusing way while also trying to mock the wrong politics that always put people's lives and interests at risk. The functionality of the JIN token remains in being a tokenised meme resembling China's president to put the main focus on the wrong politics taken to action by the guy himself!

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

JinPeng (JIN) Ressurs

JinPeng Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil JinPeng (JIN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine JinPeng (JIN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for JinPeng.

Sjekk JinPengprisprognosen nå!

JIN til lokale valutaer

JinPeng (JIN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak JinPeng (JIN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om JIN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om JinPeng (JIN)

Hvor mye er JinPeng (JIN) verdt i dag?
Live JIN prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende JIN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på JIN til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for JinPeng?
Markedsverdien for JIN er $ 70.41K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av JIN?
Den sirkulerende forsyningen av JIN er 852.76M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forJIN ?
JIN oppnådde en ATH-pris på 0.00143454 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på JIN?
JIN så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til JIN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for JIN er -- USD.
Vil JIN gå høyere i år?
JIN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut JIN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:11:06 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.