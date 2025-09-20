JinPeng (JIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00143454 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.36% Prisendring (1D) -4.47% Prisendring (7D) -16.02%

JinPeng (JIN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har JIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JIN er $ 0.00143454, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JIN endret seg med -0.36% i løpet av den siste timen, -4.47% over 24 timer og -16.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

JinPeng (JIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 70.41K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 70.41K Opplagsforsyning 852.76M Total forsyning 852,755,798.3324387

Nåværende markedsverdi på JinPeng er $ 70.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JIN er 852.76M, med en total tilgang på 852755798.3324387. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 70.41K.