Jingle pris i dag

Sanntids Jingle (JINGLE) pris i dag er $ 0.00000628, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende JINGLE til USD konverteringssats er $ 0.00000628 per JINGLE.

Jingle rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 6,266.86, med en sirkulerende forsyning på 998.12M JINGLE. I løpet av de siste 24 timene JINGLE har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01915846, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000611.

Kortsiktig har JINGLE beveget seg -- i løpet av den siste timen og -7.60% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Jingle (JINGLE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.27K$ 6.27K $ 6.27K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.27K$ 6.27K $ 6.27K Opplagsforsyning 998.12M 998.12M 998.12M Total forsyning 998,124,188.942677 998,124,188.942677 998,124,188.942677

