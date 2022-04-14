JindoJinju (JINDOJINJU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i JindoJinju (JINDOJINJU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

JindoJinju (JINDOJINJU) Informasjon JindoJinju is a meme coin project inspired by the Jindo dog, a Natural Monument of Korea. Symbolizing courage and wisdom gained through overcoming hardship, it blends the spirited energy of crypto meme culture with a unique digital universe. The project features NFT drops, community contests, and gamified campaigns, all supporting viral storytelling and community-driven growth. With a fixed token supply, JindoJinju is building a global brand rooted in IP expansion. Staking is already live on Avalanche's PumpSpace.io, with future utilities including cross-chain integration and merchandise. Offisiell nettside: https://x.com/JindoJinju Teknisk dokument: https://jindojinju.gitbook.io/jindojinju-docs Kjøp JINDOJINJU nå!

JindoJinju (JINDOJINJU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for JindoJinju (JINDOJINJU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 43.19K $ 43.19K $ 43.19K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 949.87M $ 949.87M $ 949.87M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 45.47K $ 45.47K $ 45.47K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om JindoJinju (JINDOJINJU) pris

JindoJinju (JINDOJINJU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak JindoJinju (JINDOJINJU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet JINDOJINJU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange JINDOJINJU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår JINDOJINJUs tokenomics, kan du utforske JINDOJINJU tokenets livepris!

JINDOJINJU prisforutsigelse Vil du vite hvor JINDOJINJU kan være på vei? Vår JINDOJINJU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se JINDOJINJU tokenets prisforutsigelse nå!

