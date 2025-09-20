JindoJinju (JINDOJINJU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00004759 24 timer lav $ 0.00004921 24 timer høy All Time High $ 0.0000499 Laveste pris $ 0.00001971 Prisendring (1H) -1.60% Prisendring (1D) -1.44% Prisendring (7D) +13.41%

JindoJinju (JINDOJINJU) sanntidsprisen er $0.0000479. I løpet av de siste 24 timene har JINDOJINJU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00004759 og et toppnivå på $ 0.00004921, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JINDOJINJU er $ 0.0000499, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001971.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JINDOJINJU endret seg med -1.60% i løpet av den siste timen, -1.44% over 24 timer og +13.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

JindoJinju (JINDOJINJU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 45.54K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 47.94K Opplagsforsyning 949.87M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på JindoJinju er $ 45.54K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JINDOJINJU er 949.87M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 47.94K.