Jimmy on Solana (JIMMY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00940294 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -0.72%

Jimmy on Solana (JIMMY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har JIMMY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JIMMY er $ 0.00940294, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JIMMY endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Jimmy on Solana (JIMMY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00 Volum (24 timer) $ 4.31 Fullt utvannet markedsverdi $ 117.77K Opplagsforsyning 0.00 Total forsyning 420,696,969.0

Nåværende markedsverdi på Jimmy on Solana er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 4.31. Den sirkulerende forsyningen på JIMMY er 0.00, med en total tilgang på 420696969.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 117.77K.