Jill Boden (JILLBODEN) Informasjon Jill Boden is a coin named after Jill Biden, the wife of the current POTUS Joe Biden. Since the memecoin Jeo Boden has skyrocketed to absurd highs, a developer decided to launch JILLBODEN. That developer 'rugpulled' original investors which caused me to make a community takeover for the coin. With the upcoming election hype we believe this coin could outperform the vast majority of the memecoin market. Offisiell nettside: https://jillboden.fun/ Kjøp JILLBODEN nå!

Jill Boden (JILLBODEN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Jill Boden (JILLBODEN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.46K $ 11.46K $ 11.46K Total forsyning: $ 998.23M $ 998.23M $ 998.23M Sirkulerende forsyning: $ 998.23M $ 998.23M $ 998.23M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.46K $ 11.46K $ 11.46K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Jill Boden (JILLBODEN) pris

Jill Boden (JILLBODEN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Jill Boden (JILLBODEN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet JILLBODEN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange JILLBODEN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår JILLBODENs tokenomics, kan du utforske JILLBODEN tokenets livepris!

JILLBODEN prisforutsigelse Vil du vite hvor JILLBODEN kan være på vei? Vår JILLBODEN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se JILLBODEN tokenets prisforutsigelse nå!

