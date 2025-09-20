Dagens Jill Boden livepris er 0.00001239 USD. Spor prisoppdateringer for JILLBODEN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JILLBODEN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Jill Boden livepris er 0.00001239 USD. Spor prisoppdateringer for JILLBODEN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JILLBODEN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om JILLBODEN

JILLBODEN Prisinformasjon

JILLBODEN Offisiell nettside

JILLBODEN tokenomics

JILLBODEN Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Jill Boden Logo

Jill Boden Pris (JILLBODEN)

Ikke oppført

1 JILLBODEN til USD livepris:

--
----
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Jill Boden (JILLBODEN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:31:26 (UTC+8)

Jill Boden (JILLBODEN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00092012
$ 0.00092012$ 0.00092012

$ 0.00000692
$ 0.00000692$ 0.00000692

--

--

0.00%

0.00%

Jill Boden (JILLBODEN) sanntidsprisen er $0.00001239. I løpet av de siste 24 timene har JILLBODEN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JILLBODEN er $ 0.00092012, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000692.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JILLBODEN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Jill Boden (JILLBODEN) Markedsinformasjon

$ 12.36K
$ 12.36K$ 12.36K

--
----

$ 12.36K
$ 12.36K$ 12.36K

998.23M
998.23M 998.23M

998,232,748.765382
998,232,748.765382 998,232,748.765382

Nåværende markedsverdi på Jill Boden er $ 12.36K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JILLBODEN er 998.23M, med en total tilgang på 998232748.765382. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.36K.

Jill Boden (JILLBODEN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Jill Boden til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Jill Boden til USD ble $ +0.0000042622.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Jill Boden til USD ble $ +0.0000037240.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Jill Boden til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0000042622+34.40%
60 dager$ +0.0000037240+30.06%
90 dager$ 0--

Hva er Jill Boden (JILLBODEN)

Jill Boden is a coin named after Jill Biden, the wife of the current POTUS Joe Biden. Since the memecoin Jeo Boden has skyrocketed to absurd highs, a developer decided to launch JILLBODEN. That developer 'rugpulled' original investors which caused me to make a community takeover for the coin. With the upcoming election hype we believe this coin could outperform the vast majority of the memecoin market.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Jill Boden (JILLBODEN) Ressurs

Offisiell nettside

Jill Boden Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Jill Boden (JILLBODEN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Jill Boden (JILLBODEN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Jill Boden.

Sjekk Jill Bodenprisprognosen nå!

JILLBODEN til lokale valutaer

Jill Boden (JILLBODEN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Jill Boden (JILLBODEN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om JILLBODEN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Jill Boden (JILLBODEN)

Hvor mye er Jill Boden (JILLBODEN) verdt i dag?
Live JILLBODEN prisen i USD er 0.00001239 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende JILLBODEN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på JILLBODEN til USD er $ 0.00001239. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Jill Boden?
Markedsverdien for JILLBODEN er $ 12.36K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av JILLBODEN?
Den sirkulerende forsyningen av JILLBODEN er 998.23M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forJILLBODEN ?
JILLBODEN oppnådde en ATH-pris på 0.00092012 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på JILLBODEN?
JILLBODEN så en ATL-pris på 0.00000692 USD.
Hva er handelsvolumet til JILLBODEN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for JILLBODEN er -- USD.
Vil JILLBODEN gå høyere i år?
JILLBODEN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut JILLBODEN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:31:26 (UTC+8)

Jill Boden (JILLBODEN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.