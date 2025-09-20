Jigsaw USD Pris (JUSD)
--
--
+0.21%
+0.21%
Jigsaw USD (JUSD) sanntidsprisen er $1.002. I løpet av de siste 24 timene har JUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JUSD er $ 1.007, mens den rekordlave prisen er $ 0.995177.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JUSD endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +0.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Jigsaw USD er $ 515.89K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JUSD er 515.10K, med en total tilgang på 515100.3098137018. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 515.89K.
I løpet av i dag er prisendringen på Jigsaw USD til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Jigsaw USD til USD ble $ +0.0006488952.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Jigsaw USD til USD ble $ +0.0029207298.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Jigsaw USD til USD ble $ 0.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|--
|30 dager
|$ +0.0006488952
|+0.06%
|60 dager
|$ +0.0029207298
|+0.29%
|90 dager
|$ 0
|--
Jigsaw Finance is a DeFi protocol focused on dynamic collateral management and stablecoin issuance. The platform introduces a CDP (Collateralized Debt Position)-based system that allows users to deposit a variety of supported cryptoassets as collateral to mint the protocol’s native stablecoin, jUSD. Jigsaw Finance is designed to increase composability within the DeFi ecosystem. Unlike traditional CDP systems where collateral remains locked until debt repayment, Jigsaw enables users to dynamically reallocate their collateral across whitelisted protocols. This functionality allows users to pursue optimal yield opportunities while maintaining active debt positions. Supported collateral types can be moved into yield-optimizing platforms, liquidity pools, or lending markets without requiring loan closure. The minting process allows users to borrow jUSD against eligible collateral at a protocol-defined Loan-to-Value (LTV) ratio, depending on the specific asset. A minting fee applies upon creation of each debt position. Once minted, jUSD can be used within the Jigsaw ecosystem for various financial strategies, such as looping, liquidity provision, or leveraged exposure to underlying assets. Borrowing activity is governed by parameters including maximum LTV ratios, borrowing interest rates, and liquidation thresholds to maintain systemic stability. Health ratios are continuously monitored, and users whose positions fall below minimum collateral requirements are subject to liquidation mechanisms designed to protect the solvency of the protocol. Jigsaw Finance integrates with external yield platforms such as Pendle, Spectra, Reservoir, and others, allowing users to deposit their collateral into third-party venues while maintaining their borrowing capacity. This structure optimizes capital efficiency, as users can generate yield on their collateral without sacrificing liquidity access. In addition to core integrations, Jigsaw extends composability by partnering with leading protocols including Aave, Dinero, Fluid, Nucleus, Elixir, Usual, and EtherFi pools. Users can redeploy collateral across these whitelisted DeFi protocols to maximize yield potential. Jigsaw also supports seamless collateral asset swapping without requiring debt repayment. Users can swap between collateralized assets (e.g., BTC ↔️ ETH or USDC ↔️ USDe) while keeping their CDP positions intact. This enhances flexibility and enables users to adjust their strategies dynamically as market conditions change. The stablecoin jUSD is pegged to the U.S. dollar and is backed by overcollateralized debt positions. It is designed for use within DeFi applications, including payments, trading, liquidity mining, and additional yield farming opportunities, offering a stable and predictable unit of account. All collateral deposited through Jigsaw flows directly into partner protocols, enhancing liquidity and value within their ecosystems. By combining dynamic collateral management, stablecoin issuance, and deep DeFi integrations, Jigsaw Finance offers users a flexible framework for capital optimization and yield generation.
