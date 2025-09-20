Jigsaw USD (JUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 1.007$ 1.007 $ 1.007 Laveste pris $ 0.995177$ 0.995177 $ 0.995177 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +0.21% Prisendring (7D) +0.21%

Jigsaw USD (JUSD) sanntidsprisen er $1.002. I løpet av de siste 24 timene har JUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JUSD er $ 1.007, mens den rekordlave prisen er $ 0.995177.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JUSD endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +0.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Jigsaw USD (JUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 515.89K$ 515.89K $ 515.89K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 515.89K$ 515.89K $ 515.89K Opplagsforsyning 515.10K 515.10K 515.10K Total forsyning 515,100.3098137018 515,100.3098137018 515,100.3098137018

Nåværende markedsverdi på Jigsaw USD er $ 515.89K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JUSD er 515.10K, med en total tilgang på 515100.3098137018. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 515.89K.