Dagens JFIN Coin livepris er 0.146069 USD. Spor prisoppdateringer for JFIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JFIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

JFIN Coin Logo

JFIN Coin Pris (JFIN)

Ikke oppført

1 JFIN til USD livepris:

$0.146069
$0.146069$0.146069
-1.70%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
JFIN Coin (JFIN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:31:15 (UTC+8)

JFIN Coin (JFIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.144566
$ 0.144566$ 0.144566
24 timer lav
$ 0.148925
$ 0.148925$ 0.148925
24 timer høy

$ 0.144566
$ 0.144566$ 0.144566

$ 0.148925
$ 0.148925$ 0.148925

$ 7.14
$ 7.14$ 7.14

$ 0.02707214
$ 0.02707214$ 0.02707214

-0.05%

-1.72%

-4.31%

-4.31%

JFIN Coin (JFIN) sanntidsprisen er $0.146069. I løpet av de siste 24 timene har JFIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.144566 og et toppnivå på $ 0.148925, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JFIN er $ 7.14, mens den rekordlave prisen er $ 0.02707214.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JFIN endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, -1.72% over 24 timer og -4.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

JFIN Coin (JFIN) Markedsinformasjon

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 128.00K
$ 128.00K$ 128.00K

$ 43.82M
$ 43.82M$ 43.82M

0.00
0.00 0.00

300,000,000.0
300,000,000.0 300,000,000.0

Nåværende markedsverdi på JFIN Coin er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 128.00K. Den sirkulerende forsyningen på JFIN er 0.00, med en total tilgang på 300000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 43.82M.

JFIN Coin (JFIN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på JFIN Coin til USD ble $ -0.0025582674951101.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på JFIN Coin til USD ble $ -0.0212314066.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på JFIN Coin til USD ble $ -0.0164815787.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på JFIN Coin til USD ble $ +0.03546171565171779.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0025582674951101-1.72%
30 dager$ -0.0212314066-14.53%
60 dager$ -0.0164815787-11.28%
90 dager$ +0.03546171565171779+32.06%

Hva er JFIN Coin (JFIN)

Utility token for the JFin ecosystem.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

JFIN Coin (JFIN) Ressurs

Offisiell nettside

JFIN Coin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil JFIN Coin (JFIN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine JFIN Coin (JFIN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for JFIN Coin.

Sjekk JFIN Coinprisprognosen nå!

JFIN til lokale valutaer

JFIN Coin (JFIN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak JFIN Coin (JFIN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om JFIN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om JFIN Coin (JFIN)

Hvor mye er JFIN Coin (JFIN) verdt i dag?
Live JFIN prisen i USD er 0.146069 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende JFIN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på JFIN til USD er $ 0.146069. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for JFIN Coin?
Markedsverdien for JFIN er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av JFIN?
Den sirkulerende forsyningen av JFIN er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forJFIN ?
JFIN oppnådde en ATH-pris på 7.14 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på JFIN?
JFIN så en ATL-pris på 0.02707214 USD.
Hva er handelsvolumet til JFIN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for JFIN er $ 128.00K USD.
Vil JFIN gå høyere i år?
JFIN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut JFIN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:31:15 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.