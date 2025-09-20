JFIN Coin (JFIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.144566 24 timer høy $ 0.148925 All Time High $ 7.14 Laveste pris $ 0.02707214 Prisendring (1H) -0.05% Prisendring (1D) -1.72% Prisendring (7D) -4.31%

JFIN Coin (JFIN) sanntidsprisen er $0.146069. I løpet av de siste 24 timene har JFIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.144566 og et toppnivå på $ 0.148925, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JFIN er $ 7.14, mens den rekordlave prisen er $ 0.02707214.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JFIN endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, -1.72% over 24 timer og -4.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

JFIN Coin (JFIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00 Volum (24 timer) $ 128.00K Fullt utvannet markedsverdi $ 43.82M Opplagsforsyning 0.00 Total forsyning 300,000,000.0

Nåværende markedsverdi på JFIN Coin er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 128.00K. Den sirkulerende forsyningen på JFIN er 0.00, med en total tilgang på 300000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 43.82M.