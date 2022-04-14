JEXchange (JEX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i JEXchange (JEX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

JEXchange (JEX) Informasjon JEX aims at being a decentralized exchange that allows safe exchange of Elrond ecosystem tokens between users. The goal is to provide a simple and intuitive platform to create tokens exchange offers by interacting with a smart contract to benefit from the high level of security of Elrond blockchain. Many new projects and their token appear almost everyday. We think it is important to provide a simple and secure way for users to exchange these tokens from peer to peer. Security is very important in these exchanges that require a third party to act as a warranty for integrity and to prevent fraud. JEX exchange claims to be a complement to the Maiar Exchange by proposing peer-to-peer swaps using a smart contract as a trustworthy third party. Offisiell nettside: https://jexchange.io Kjøp JEX nå!

JEXchange (JEX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for JEXchange (JEX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 281.60K $ 281.60K $ 281.60K Total forsyning: $ 180.46M $ 180.46M $ 180.46M Sirkulerende forsyning: $ 180.46M $ 180.46M $ 180.46M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 281.60K $ 281.60K $ 281.60K All-time high: $ 0.00959624 $ 0.00959624 $ 0.00959624 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00156484 $ 0.00156484 $ 0.00156484 Lær mer om JEXchange (JEX) pris

JEXchange (JEX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak JEXchange (JEX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet JEX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange JEX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår JEXs tokenomics, kan du utforske JEX tokenets livepris!

JEX prisforutsigelse Vil du vite hvor JEX kan være på vei? Vår JEX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se JEX tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!