JEXchange (JEX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00169328 24 timer høy $ 0.00173622 All Time High $ 0.00959624 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.24% Prisendring (1D) -1.11% Prisendring (7D) -0.87%

JEXchange (JEX) sanntidsprisen er $0.00171573. I løpet av de siste 24 timene har JEX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00169328 og et toppnivå på $ 0.00173622, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JEX er $ 0.00959624, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JEX endret seg med +0.24% i løpet av den siste timen, -1.11% over 24 timer og -0.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

JEXchange (JEX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 309.64K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 309.64K Opplagsforsyning 180.46M Total forsyning 180,459,746.0

Nåværende markedsverdi på JEXchange er $ 309.64K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JEX er 180.46M, med en total tilgang på 180459746.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 309.64K.