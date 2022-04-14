Jewels Da Goat (JEWELS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Jewels Da Goat (JEWELS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Jewels Da Goat (JEWELS) Informasjon Jewels holds a special place in the heart of P'Nuts the Squirrels Freedom Farm, as the second goat to be rescued and rehabilitated by this beloved sanctuary. P'Nuts the Squirrels Freedom Farm, known for its mission to rescue and care for animals in need, has become a safe haven for countless animals, offering them a chance to heal, grow, and thrive. Jewels’ journey to the farm is a testament to the unwavering dedication and compassion of the farm's caretakers, who work tirelessly to provide a better life for every animal that comes through their doors. Before coming to the farm, Jewels had a difficult and uncertain life. She was found in an area where goats were often neglected, wandering without proper care, food, or shelter. Like many animals in similar situations, Jewels was weak, malnourished, and in desperate need of medical attention. It was during this challenging time that P'Nuts the Squirrels Freedom Farm stepped in to provide a lifeline. After her rescue, Jewels was brought to the farm, where she was immediately given the medical care, nourishment, and attention she so desperately needed. At P'Nuts the Squirrels Freedom Farm, Jewels was given the time and space to heal. The farm’s staff worked closely with veterinarians to ensure her physical recovery, while also focusing on her emotional well-being. She was slowly integrated into the farm’s close-knit community of animals, learning to trust humans and other animals again. This process of rehabilitation took time, but the farm’s nurturing environment proved to be the perfect place for Jewels to regain her strength and confidence. As Jewels settled into her new home, she became a symbol of resilience and hope. Her transformation from a lost, neglected goat to a strong, confident animal was nothing short of remarkable. Her journey was a reminder of the importance of compassion, as well as the power of second chances. Jewels’ story touched the hearts of everyone who encountered her, inspiring others to support the mission of P'Nuts the Squirrels Freedom Farm. Today, Jewels continues to live at P'Nuts, where she enjoys the company of other rescued animals and the love of the farm’s devoted staff. She is a beloved figure at the farm, embodying the sanctuary's mission of providing a safe, loving environment for animals in need. Jewels’ story is a shining example of the difference that a caring community can make in the life of an animal, offering hope and healing to those who need it most. Offisiell nettside: https://www.jewels.house/ Kjøp JEWELS nå!

Jewels Da Goat (JEWELS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Jewels Da Goat (JEWELS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 25.46K $ 25.46K $ 25.46K Total forsyning: $ 998.90M $ 998.90M $ 998.90M Sirkulerende forsyning: $ 998.90M $ 998.90M $ 998.90M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 25.46K $ 25.46K $ 25.46K All-time high: $ 0.0073292 $ 0.0073292 $ 0.0073292 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Jewels Da Goat (JEWELS) pris

Jewels Da Goat (JEWELS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Jewels Da Goat (JEWELS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet JEWELS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange JEWELS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår JEWELSs tokenomics, kan du utforske JEWELS tokenets livepris!

