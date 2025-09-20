Jewels Da Goat (JEWELS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0073292$ 0.0073292 $ 0.0073292 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -2.44% Prisendring (7D) -2.44%

Jewels Da Goat (JEWELS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har JEWELS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JEWELS er $ 0.0073292, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JEWELS endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -2.44% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Jewels Da Goat (JEWELS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 25.46K$ 25.46K $ 25.46K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 25.46K$ 25.46K $ 25.46K Opplagsforsyning 998.90M 998.90M 998.90M Total forsyning 998,903,489.03455 998,903,489.03455 998,903,489.03455

Nåværende markedsverdi på Jewels Da Goat er $ 25.46K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JEWELS er 998.90M, med en total tilgang på 998903489.03455. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.46K.