JETT CRYPTO (JETT) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i JETT CRYPTO (JETT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

JETT CRYPTO (JETT) Informasjon

Jett is a cutting-edge cryptocurrency designed to decentralize finance and empower users with greater control over their financial future. The primary objective of launching Jett Coin is to support and advance space exploration efforts.

Decentralization: Our mission is to decentralize financial systems, breaking down barriers and providing equal access to financial opportunities for everyone.

Offisiell nettside:
https://jettcrypto.in/
Teknisk dokument:
https://jettcrypto.in/whitepaper.pdf

JETT CRYPTO (JETT) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for JETT CRYPTO (JETT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 2.78M
Total forsyning:
$ 100.00M
Sirkulerende forsyning:
$ 28.77M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 9.67M
All-time high:
$ 1.048
All-Time Low:
$ 0.083634
Nåværende pris:
$ 0.096739
JETT CRYPTO (JETT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak JETT CRYPTO (JETT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet JETT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange JETT tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår JETTs tokenomics, kan du utforske JETT tokenets livepris!

JETT prisforutsigelse

Vil du vite hvor JETT kan være på vei? Vår JETT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

