JETT CRYPTO (JETT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.097331 $ 0.097331 $ 0.097331 24 timer lav $ 0.099127 $ 0.099127 $ 0.099127 24 timer høy 24 timer lav $ 0.097331$ 0.097331 $ 0.097331 24 timer høy $ 0.099127$ 0.099127 $ 0.099127 All Time High $ 1.048$ 1.048 $ 1.048 Laveste pris $ 0.083634$ 0.083634 $ 0.083634 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -1.30% Prisendring (7D) -0.53% Prisendring (7D) -0.53%

JETT CRYPTO (JETT) sanntidsprisen er $0.097834. I løpet av de siste 24 timene har JETT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.097331 og et toppnivå på $ 0.099127, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JETT er $ 1.048, mens den rekordlave prisen er $ 0.083634.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JETT endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -1.30% over 24 timer og -0.53% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

JETT CRYPTO (JETT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.81M$ 2.81M $ 2.81M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.78M$ 9.78M $ 9.78M Opplagsforsyning 28.77M 28.77M 28.77M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på JETT CRYPTO er $ 2.81M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JETT er 28.77M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.78M.