Dagens JETT CRYPTO livepris er 0.097834 USD. Spor prisoppdateringer for JETT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JETT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 JETT til USD livepris:

$0.097734
$0.097734
-1.30%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
JETT CRYPTO (JETT) Live prisdiagram
JETT CRYPTO (JETT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.097331
24 timer lav
$ 0.099127
24 timer høy

$ 0.097331
$ 0.099127
$ 1.048
$ 0.083634
-0.00%

-1.30%

-0.53%

-0.53%

JETT CRYPTO (JETT) sanntidsprisen er $0.097834. I løpet av de siste 24 timene har JETT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.097331 og et toppnivå på $ 0.099127, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JETT er $ 1.048, mens den rekordlave prisen er $ 0.083634.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JETT endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -1.30% over 24 timer og -0.53% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

JETT CRYPTO (JETT) Markedsinformasjon

$ 2.81M
--
$ 9.78M
28.77M
100,000,000.0
Nåværende markedsverdi på JETT CRYPTO er $ 2.81M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JETT er 28.77M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.78M.

JETT CRYPTO (JETT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på JETT CRYPTO til USD ble $ -0.00129231977072445.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på JETT CRYPTO til USD ble $ +0.0049655451.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på JETT CRYPTO til USD ble $ -0.0484633926.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på JETT CRYPTO til USD ble $ -0.09270710093272952.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00129231977072445-1.30%
30 dager$ +0.0049655451+5.08%
60 dager$ -0.0484633926-49.53%
90 dager$ -0.09270710093272952-48.65%

Hva er JETT CRYPTO (JETT)

Jett is a cutting-edge cryptocurrency designed to decentralize finance and empower users with greater control over their financial future. The primary objective of launching Jett Coin is to support and advance space exploration efforts. Decentralization: Our mission is to decentralize financial systems, breaking down barriers and providing equal access to financial opportunities for everyone.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

JETT CRYPTO (JETT) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

JETT CRYPTO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil JETT CRYPTO (JETT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine JETT CRYPTO (JETT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for JETT CRYPTO.

Sjekk JETT CRYPTOprisprognosen nå!

JETT til lokale valutaer

JETT CRYPTO (JETT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak JETT CRYPTO (JETT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om JETT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om JETT CRYPTO (JETT)

Hvor mye er JETT CRYPTO (JETT) verdt i dag?
Live JETT prisen i USD er 0.097834 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende JETT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på JETT til USD er $ 0.097834. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for JETT CRYPTO?
Markedsverdien for JETT er $ 2.81M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av JETT?
Den sirkulerende forsyningen av JETT er 28.77M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forJETT ?
JETT oppnådde en ATH-pris på 1.048 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på JETT?
JETT så en ATL-pris på 0.083634 USD.
Hva er handelsvolumet til JETT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for JETT er -- USD.
Vil JETT gå høyere i år?
JETT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut JETT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.