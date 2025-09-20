Jetset (JTS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00745547$ 0.00745547 $ 0.00745547 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) 0.00% Prisendring (7D) +17.82% Prisendring (7D) +17.82%

Jetset (JTS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har JTS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JTS er $ 0.00745547, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JTS endret seg med -- i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +17.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Jetset (JTS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 57.55$ 57.55 $ 57.55 Fullt utvannet markedsverdi $ 682.67K$ 682.67K $ 682.67K Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 994,795,415.8514442 994,795,415.8514442 994,795,415.8514442

Nåværende markedsverdi på Jetset er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 57.55. Den sirkulerende forsyningen på JTS er 0.00, med en total tilgang på 994795415.8514442. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 682.67K.