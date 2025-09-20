Dagens Jetset livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for JTS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JTS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Jetset livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for JTS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JTS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Jetset Logo

Jetset Pris (JTS)

Ikke oppført

1 JTS til USD livepris:

$0.00068624
$0.00068624$0.00068624
0.00%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
Jetset (JTS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:31:02 (UTC+8)

Jetset (JTS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00745547
$ 0.00745547$ 0.00745547

$ 0
$ 0$ 0

--

0.00%

+17.82%

+17.82%

Jetset (JTS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har JTS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JTS er $ 0.00745547, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JTS endret seg med -- i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +17.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Jetset (JTS) Markedsinformasjon

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 57.55
$ 57.55$ 57.55

$ 682.67K
$ 682.67K$ 682.67K

0.00
0.00 0.00

994,795,415.8514442
994,795,415.8514442 994,795,415.8514442

Nåværende markedsverdi på Jetset er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 57.55. Den sirkulerende forsyningen på JTS er 0.00, med en total tilgang på 994795415.8514442. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 682.67K.

Jetset (JTS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Jetset til USD ble $ 0.0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Jetset til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Jetset til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Jetset til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0.00.00%
30 dager$ 0+22.78%
60 dager$ 0+51.44%
90 dager$ 0--

Hva er Jetset (JTS)

Fuel the ever-growing industries of Luxury, Travel and Wellness. $JTS will be used for luxury home rentals, exotic car rentals, travel, wellness programs and even Metaverse real estate transactions! Jetset isn't just a token, it's a lifestyle.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Jetset (JTS) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Jetset Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Jetset (JTS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Jetset (JTS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Jetset.

Sjekk Jetsetprisprognosen nå!

JTS til lokale valutaer

Jetset (JTS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Jetset (JTS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om JTS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Jetset (JTS)

Hvor mye er Jetset (JTS) verdt i dag?
Live JTS prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende JTS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på JTS til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Jetset?
Markedsverdien for JTS er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av JTS?
Den sirkulerende forsyningen av JTS er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forJTS ?
JTS oppnådde en ATH-pris på 0.00745547 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på JTS?
JTS så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til JTS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for JTS er $ 57.55 USD.
Vil JTS gå høyere i år?
JTS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut JTS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:31:02 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.