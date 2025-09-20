JET (JET) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00007502 $ 0.00007502 $ 0.00007502 24 timer lav $ 0.00007503 $ 0.00007503 $ 0.00007503 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00007502$ 0.00007502 $ 0.00007502 24 timer høy $ 0.00007503$ 0.00007503 $ 0.00007503 All Time High $ 0.738315$ 0.738315 $ 0.738315 Laveste pris $ 0.00002151$ 0.00002151 $ 0.00002151 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) +0.01% Prisendring (7D) +155.05% Prisendring (7D) +155.05%

JET (JET) sanntidsprisen er $0.00007502. I løpet av de siste 24 timene har JET blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00007502 og et toppnivå på $ 0.00007503, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JET er $ 0.738315, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002151.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JET endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, +0.01% over 24 timer og +155.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

JET (JET) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.72K$ 11.72K $ 11.72K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 127.54K$ 127.54K $ 127.54K Opplagsforsyning 156.26M 156.26M 156.26M Total forsyning 1,700,000,000.0 1,700,000,000.0 1,700,000,000.0

Nåværende markedsverdi på JET er $ 11.72K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JET er 156.26M, med en total tilgang på 1700000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 127.54K.